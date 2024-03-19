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«Он зверь, самый нацеленный на борьбу игрок после меня». Луиш Фигу — о Роналду

«Он зверь, самый нацеленный на борьбу игрок после меня». Луиш Фигу — о Роналду
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу высказался о возможном вызове в сборную Португалии для участия в чемпионате Европы-2024 форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

«Криштиану — зверь, он самый нацеленный на борьбу парень, которого я видел после себя (смеётся). Я шучу. Он продолжает забивать голы и всегда будет это делать, потому что является игроком с таким естеством и редким даром… Я рад за него, потому что он завершит свою карьеру, забивая голы и играя на крупных турнирах», — приводит слова Фигу Marca.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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