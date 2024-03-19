Легенда сборной Португалии Луиш Фигу назвал фаворитов Евро-2024

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Луиш Фигу назвал имена главных претендентов на победу в чемпионате Европы-2024. Напомним, турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

«Это одно из лучших соревнований в мире, и я говорю это не потому, что оно проводится под эгидой УЕФА, а из-за уровня команд, которые соревнуются, и игроков.

У Португалии одна из лучших команд в мире, с большим талантом и опытом. Мы являемся одними из фаворитов в борьбе за титул наряду с Францией и Англией. Есть также и привычные фавориты – Испания, Германия, Бельгия. Честно говоря, я думаю, что это будет очень хороший турнир. Надеюсь, Португалия сможет стать чемпионом», — приводит слова Фигу Marca.

В последний раз сборная Португалии становилась победителем чемпионата Европы в 2016 году. На Евро-2024 пиринейцы будут бороться в группе F, где сразятся с командами Чехии, Турции и победителем квалификационного пути C (Грузия / Люксембург — Греция / Казахстан).