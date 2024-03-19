Мостовой: всегда буду помнить Уткина. С Васей никогда проблем не возникало

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на новость о смерти российского комментатора и блогера Василия Уткина.

«Читаю новости, ужасно. Василий Уткин мне всегда помнился и будет помниться. Мы начинали в футболе, а он начинал свою деятельность в журналистике. У меня никогда не было с ним проблем, хотя знаю, что у многих они были. Но это работа такая. Как бы ни хотелось, но мы видели, в каком состоянии Вася пребывал последние годы. Наверняка это связано с этим. У меня даже многие записи «Футбольного клуба» тех лет остались. Василий всегда брал у меня интервью», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Василия Уткина не стало сегодня, 19 марта, на 53-м году жизни.