Полина Гагарина и Mia Boyka споют на матче России с Парагваем

Стали известны имена приглашённых звёзд на товарищеский матч сборной России с Парагваем. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

По информации источника, перед встречей подопечных Валерия Карпина с южноамериканской сборной для болельщиков выступят известные певицы — Полина Гагарина и Mia Boyka. Игра будет проходить в теме космоса, Гагарина исполнит композицию «Миллион голосов», а Mia Boyka – «Гагарин».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».