Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полина Гагарина и Mia Boyka споют на матче России с Парагваем

Полина Гагарина и Mia Boyka споют на матче России с Парагваем
Комментарии

Стали известны имена приглашённых звёзд на товарищеский матч сборной России с Парагваем. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, перед встречей подопечных Валерия Карпина с южноамериканской сборной для болельщиков выступят известные певицы — Полина Гагарина и Mia Boyka. Игра будет проходить в теме космоса, Гагарина исполнит композицию «Миллион голосов», а Mia Boyka – «Гагарин».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Материалы по теме
Эксклюзив
Хлусевич: я очень жду ультрас «Спартака». Третий год пошёл, а я ни разу при них не сыграл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android