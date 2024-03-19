«Вечная память». «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Василия Уткина

В московском «Спартаке» отреагировали на новость о смерти известного российского комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина.

Вечная память», — написано в официальном телеграм-канале красно-белых.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 году.