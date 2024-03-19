Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах сборной России с Сербией и Парагваем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от грядущих товарищеских матчей с Сербией и Парагваем.

«Матч с Сербией будет одним из самых интересных и тяжелых матчей. Но чем сложнее, тем интереснее и тренерскому штабу и футболистам, чтобы проверить себя на таком уровне. Но я не считаю, что Парагвай чем-то слабее Сербии», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сборная Россия сыграет с сербской национальной командой 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В свою очередь, матч со сборной Парагвая состоится 25 марта. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.