Карпин: с Василием Уткиным мы не просто общались, а именно дружили, я в шоке

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о смерти известного отечественного комментатора Василия Уткина.

«Я в шоке. Мы не просто общались, а именно дружили. Я могу называть его другом. Любой разговор с Уткиным был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что с ним всегда было интересно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 году.