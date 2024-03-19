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Карпин сообщил, что Игорь Дивеев покинул расположение сборной России

Карпин сообщил, что Игорь Дивеев покинул расположение сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что восстанавливающийся от травмы защитник ЦСКА Игорь Дивеев уже покинул расположение национальной команды.

«Игоря Дивеева ждать не стоит. Он приезжал, но уже уехал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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