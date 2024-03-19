Карпин сообщил, что Игорь Дивеев покинул расположение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что восстанавливающийся от травмы защитник ЦСКА Игорь Дивеев уже покинул расположение национальной команды.

«Игоря Дивеева ждать не стоит. Он приезжал, но уже уехал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.