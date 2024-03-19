«Реал» сделал заявление в связи с новой травмой Тибо Куртуа

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о характере травмы 31-летнего вратаря Тибо Куртуа, которую он получил на тренировке, состоявшейся сегодня, 19 марта.

«После проведённых сегодня тестов у Тибо Куртуа был диагностирован разрыв внутреннего мениска в правом колене. Травма случилась во время сегодняшней тренировки. Состояние игрока будет контролироваться», — сказано в заявлении на официальном сайте «Реала».

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Напомним, ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Куртуа будет восстанавливаться после разрыва мениска на протяжении двух месяцев. Подчёркивалось, что вратарь порвал мениск, находясь на финальном этапе восстановления после травмы крестообразной связки.