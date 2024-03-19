Валерий Карпин объяснил невызов Джикии и Фомина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал своё решение не приглашать в команду защитника «Спартака» Георгия Джикию и хавбека «Динамо» Даниила Фомина на предстоящие товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«С Джикией я не общался. Фомина нет, потому что мы не можем вызывать 15 опорных полузащитников. И так уже даже с перебором. Вызвали тех, кто лучше готов на данный момент», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.