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Валерий Карпин объяснил невызов Джикии и Фомина в сборную России

Валерий Карпин объяснил невызов Джикии и Фомина в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал своё решение не приглашать в команду защитника «Спартака» Георгия Джикию и хавбека «Динамо» Даниила Фомина на предстоящие товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«С Джикией я не общался. Фомина нет, потому что мы не можем вызывать 15 опорных полузащитников. И так уже даже с перебором. Вызвали тех, кто лучше готов на данный момент», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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