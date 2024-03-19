Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал, как узнал об отставке Ивича из «Краснодара»

Матвей Сафонов рассказал, как узнал об отставке Ивича из «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Матвей Краснодар поделился тем, как он узнал об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Об отставке Ивича узнал, когда вышла новость в телеграм каналах. Я не видел новость на официальном сайте», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сербский специалист возглавил «Краснодар» в начале 2023 года, а уволили его 13 марта нынешнего года. За этот период «быки» под его руководством провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, 11 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 39 очков и на данный момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем туре «быки» сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 31 марта и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Корнеев: Ивичу было сложно принять откровенно слабую работу спортивного блока «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android