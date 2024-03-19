Матвей Сафонов рассказал, как узнал об отставке Ивича из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Краснодар поделился тем, как он узнал об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Об отставке Ивича узнал, когда вышла новость в телеграм каналах. Я не видел новость на официальном сайте», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сербский специалист возглавил «Краснодар» в начале 2023 года, а уволили его 13 марта нынешнего года. За этот период «быки» под его руководством провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, 11 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 39 очков и на данный момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем туре «быки» сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 31 марта и начнётся в 19:30 мск.