Валерий Карпин ответил, хочет ли остаться в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, обладает ли он желанием остаться во главе российской национальной команды.

«Глупый ответ можно? Да, хочу. Но это глупый ответ. А неглупый — посмотрим.

Какие факторы могут повлиять на моё решение? За последние два года вам мало факторов? Возможно, у меня будет мотивация работать и дальше. В этой жизни за один день всё может поменяться. Для начала я жду предложения, чтобы были какие-то переговоры. Пока не разговаривали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Действующий контракт российского специалиста рассчитан до 31 июля 2024 года.

21 марта сборная России сыграет с сербской национальной командой. Затем, 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».