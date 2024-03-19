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«Сколько людей, столько и мнений». Сафонов — о борьбе «Краснодара» за чемпионство РПЛ

«Сколько людей, столько и мнений». Сафонов — о борьбе «Краснодара» за чемпионство РПЛ
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос журналиста, повлияет ли увольнение наставника Владимира Ивича на чемпионские амбиции «быков».

— Есть мнение, что уход Ивича — выход «Краснодара» из чемпионской гонки.

— Сколько людей — столько и мнений, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Краснодар» был основан в 2008 году. В РПЛ «быки» начали выступать с 2011 года. За это время команда ни разу не становилась чемпионом России.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. «Быки» набрали 39 очков после 20 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на один балл. На третьей строчке располагается московское «Динамо», имеющее 38 очков в активе.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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