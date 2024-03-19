«Он был лучшим в профессии». Дмитрий Губерниев — о смерти Василия Уткина

Российский телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью известного комментатора Василия Уткина, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

«Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране… Комментаторский цех осиротел…. Слов нет…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Уткин умер в возрасте 52 лет. Ранее в СМИ появилась информация, что смерть известного комментатора и журналиста могла наступить в результате тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Сообщалось, что перед смертью Василий Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября минувшего года у него диагностировали атеросклероз.