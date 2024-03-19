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Корнеев: Тюкавин – суперталант, «Динамо» попросит за него серьёзные деньги

Корнеев: Тюкавин – суперталант, «Динамо» попросит за него серьёзные деньги
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина перейти в европейский клуб.

«Костя Тюкавин – суперталант, и конечно, он находится на радаре европейских клубов. Но надо учитывать тот факт, что сейчас, после подписания нового контракт, за него «Динамо» попросит серьёзные деньги», – приводит слова Корнеева Metaratings.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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