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Корнеев: Педро имеет талант, чтобы заменить Малкома. Надеюсь, он не оступится

Корнеев: Педро имеет талант, чтобы заменить Малкома. Надеюсь, он не оступится
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Бывший футболист московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос, может ли новый крайний нападающий «Зенита» Педро стать заменой для вингера Малкома, ранее выступавшего за сине-бело-голубых.

«Педро молод, имеет талант и качества, чтобы заменить Малкома в будущем, но это будет зависеть от многих моментов в периоде его становления как игрока. Надеюсь, что он не оступится и будет продолжать серьёзно относиться к футболу, – сказал Корнеев Metaratings.

Напомним, 18-летний футболист перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в начале минувшего февраля, однако соглашение о трансфере Педро было достигнуто ещё летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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