Корнеев: «Зенит» хорошо ослабил «Краснодар», купив Ахметова

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о переходе атакующего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Без всякого сомнения, «Зенит» лучше других российских клубов поработал в зимнее трансферное окно. Сине-бело-голубые отлично усиллились, Нино и Педро – это точно игроки для проекта, очень качественные. Артур тоже интересный игрок, но по позиции он больше десятка, чем вингер. Также «Зенит» хорошо ослабил «Краснодар», взяв Ахметова, единственного российского игрока, который по ходу любого матча мог усилить игру команды», – приводит слова Корнеева Metaratings.

Ахметов перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 850 тыс. Суммарно в нынешнем сезоне хавбек провёл за «быков» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.