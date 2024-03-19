Жоау Канселу — о Роналду: Португалия не зависит от него полностью

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу высказался о своём партнёре по национальной команде — форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану — сильный футболист, который 15 лет боролся с Лионелем Месси за «Золотой мяч», однако пик карьеры футболиста приходится на возраст с 25 до 32 лет. Безусловно, он важный для нас игрок, однако мы не зависим от него полностью», — приводит слова Канселу Essentially Sports.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.