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Стало известно, при каком условии Лапорта попробует уговорить Хави остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта предпримет попытку уговорить главного тренера сине-гранатовых Хави не покидать свой пост по окончании нынешнего сезона при условии, что каталонский клуб пройдёт «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в случае выхода «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов Лапорта предложит Хави остаться ещё на один год.

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На текущий момент «Барселона» составила список из трёх-четырёх кандидатов на пост нового главного тренера команды и приостановила поиск других специалистов. При этом сине-гранатовые не инициировали переговорный процесс с выбранными кандидатами.

Напомним, Хави заявил о том, что покинет пост главного тренера «Барселоны» в конце минувшего января.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 10 апреля, ответный — 16 апреля.