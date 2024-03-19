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Правило офсайда в футболе может претерпеть серьёзные изменения — Marca

Правило офсайда в футболе может претерпеть серьёзные изменения — Marca
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил проведение тестирования нового изменённого правила офсайда. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что согласно нововведению, будет считаться, что футболист попал в офсайд только в том случае, если он опережает защитника всем телом.

Фото: Аккаунт журналиста Стю Холдена в соцсети Х (ранее Twitter)

Подчёркивается, что футбольные правила не претерпят изменений как минимум до февраля 2025 года. За этот период IFAB проведёт тесты с введением различных новых правил, включая изменённое правило определения положения «вне игры» и демонстрацию синей карточки, а затем проанализирует полученные результаты. Проведение данного анализа запланировано на грядущую осень. В случае, если новые правила покажут свою эффективность, то вопрос об их введении в футбол может быть вынесен на обсуждение на следующей ассамблее IFAB в феврале 2025 года.

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