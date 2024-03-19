Холанд снялся в ролике с Джоном Синой для анонса турне «Манчестер Сити» по США

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вместе с голливудским актёром и рестлером Джоном Синой снялся в рекламе анонса предсезонного турне английской команды в США. Материал опубликован в соцсетях «Манчестер Сити».

Переодетый Джон Сина звонит Эрлингу Холанду Фото: Кадр из видеоролика

В ролике Сина, одетый в парик и атрибутику английского клуба, звонит Холанду и спрашивает у Эрлинга информацию по поводу предсезонной подготовки «Манчестер Сити» в США. Холанд называет города, которые успеет посетить его клуб — Чапел-Хилл, Нью-Йорк, Орландо и Колумбус.

В рамках летней подготовки в США «Манчестер Сити» сыграет с «Селтиком», «Миланом», «Нью-Йорк Сити», «Барселоной» и «Челси». В последний раз английский клуб проводил предсезонную подготовку в Штатах в 2022 году.

Хабиб Нурмагомедов встретился с Эрлингом Холандом. Видеоролик: