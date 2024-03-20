Эден Азар прокомментировал возможное возвращение в футбол в качестве тренера

Бывший крайний нападающий «Челси», мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о возможности начать тренерскую карьеру в ближайшем будущем.

«Я немного скучаю по футболу, особенно по общению с ребятами в раздевалке, но сейчас делаю то, что хочу. Я не знаю, что будет дальше. Не думаю, что буду профессионально тренировать. Но думаю, что смогу тренировать молодёжные команды. У меня есть дети, и я хочу научить их играть в футбол», — приводит слова Азара Evening Standard.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал «Реал», за который он выступал с 2019-го. Также 33-летний бельгиец играл за «Лилль» и «Челси». На его счету 623 матча за клубную карьеру, 167 голов и 157 результативных передач.

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