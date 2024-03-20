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Игрок «Реала» подтвердил вероятный переход Мбаппе в клуб

Игрок «Реала» подтвердил вероятный переход Мбаппе в клуб
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в клуб.

«Клуб ничего не говорил нам о Мбаппе, но, вероятно, он и правда может присоединиться к нам этим летом. Было бы здорово видеть его здесь. В «Реале» должны играть лучшие, и Килиан – один из таких. Его переход будет важнейшей новостью не только для нашего клуба, но и для всей Ла Лиги», – приводит слова Карвахаля COPE.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе, вероятнее всего, покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале». В нынешнем сезоне 25-летний французский нападающий провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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