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Спортдир «Баварии» назвал причину, по которой не будет приглашать в команду Юргена Клоппа

Спортдир «Баварии» назвал причину, по которой не будет приглашать в команду Юргена Клоппа
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о возможности приглашения в мюнхенский клуб главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Юрген Клопп сказал, что у него заканчивается энергия, и я знаю, что означают эти слова. Немногие могут судить об этом так же, как я, ведь я сам прошёл через подобное. Очевидно, что работа отходит на второй план, когда человек делает подобное заявление. Вот почему я не собираюсь звонить Клоппу», – приводит слова Эберля Sport Bild.

Напомним, ранее немецкий специалист объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.

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