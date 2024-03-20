Спортдир «Баварии» назвал причину, по которой не будет приглашать в команду Юргена Клоппа

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о возможности приглашения в мюнхенский клуб главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Юрген Клопп сказал, что у него заканчивается энергия, и я знаю, что означают эти слова. Немногие могут судить об этом так же, как я, ведь я сам прошёл через подобное. Очевидно, что работа отходит на второй план, когда человек делает подобное заявление. Вот почему я не собираюсь звонить Клоппу», – приводит слова Эберля Sport Bild.

Напомним, ранее немецкий специалист объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.

Клопп и Гвардиола рассказывают о соперничестве: