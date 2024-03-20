Георгий Черданцев отреагировал на новость о смерти Василия Уткина

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал информацию о смерти своего коллеги Василия Уткина. Известного российского блогера и комментатора не стало во вторник, 19 марта, на 53-м году жизни.

«Эх, Василий, Василий… Пусть земля будет тебе пухом… Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актёров, режиссёров, представителей других творческих направлений. Они приходят и делают что-то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы профессии и раздвигают её границы.

Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал её. И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, за «Футбольный клуб». Это была и остаётся, на мой взгляд, лучшая, настоящая журналистская передача спортивного телевидения России», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.