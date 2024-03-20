Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азар ответил на вопрос, мог ли он продолжить карьеру

Азар ответил на вопрос, мог ли он продолжить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Бельгии Эден Азар ответил на вопрос, мог ли он продолжить карьеру.

«Хороший вопрос. Думаю, что да, но я решил, что с футболом покончено, потому что у меня было много травм. Я ни о чём не жалею. Мне всё очень нравится.

Я немного скучаю по футболу, особенно по общению с товарищами в раздевалке, но сейчас я могу делать то, что хочется. У меня семья и дети. Я могу поехать в Бельгию, чтобы повидаться со своей семьей, братьями и родителями. Я много чего могу», — приводит слова Азара Evening Standard.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал мадридский «Реал», за который он выступал с 2019-го. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами.

Материалы по теме
Азар назвал самое яркое воспоминание в своей карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android