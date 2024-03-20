Бывший футболист сборной Бельгии Эден Азар ответил на вопрос, мог ли он продолжить карьеру.

«Хороший вопрос. Думаю, что да, но я решил, что с футболом покончено, потому что у меня было много травм. Я ни о чём не жалею. Мне всё очень нравится.

Я немного скучаю по футболу, особенно по общению с товарищами в раздевалке, но сейчас я могу делать то, что хочется. У меня семья и дети. Я могу поехать в Бельгию, чтобы повидаться со своей семьей, братьями и родителями. Я много чего могу», — приводит слова Азара Evening Standard.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал мадридский «Реал», за который он выступал с 2019-го. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами.