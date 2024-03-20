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В «Эгриси» отреагировали на смерть Василия Уткина

В «Эгриси» отреагировали на смерть Василия Уткина
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Медиафутбольный клуб «Эгриси», владельцем которого являлся спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, отреагировал на его смерть из-за от тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Известного российского блогера не стало во вторник, 19 марта, на 53-м году жизни.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — написали в телеграм-канале «Эгриси».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

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