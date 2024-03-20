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«В футболе судят по последнему матчу, печально». Луиш Фигу об уходе Хави из «Барселоны»

«В футболе судят по последнему матчу, печально». Луиш Фигу об уходе Хави из «Барселоны»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу высказался о предстоящем уходе Хави с поста главного тренера каталонского клуба.

«Если проанализировать ситуацию с игроками, ведь в мое время такое уже было, то люди поймут принятое мной решение [перейти из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году – примечание «Чемпионата»] – я предвосхитил ситуацию.

Если проанализировать, как уходили все легенды «Барсы», то вы поймёте, что в футболе вот так и люди судят по последнему матчу. Печально, но это так. «Барса» стала чемпионом в прошлом сезоне, а теперь тренер уходит. Такой топ-команде, как «Барса», нужна стабильность, тем более сейчас, при не лучшей экономической ситуации», — приводит слова Фигу Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» в конце января после поражения в 22-ом туре чемпионата Испании от «Вильярреала» со счётом 3:5.

После 29 туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 64 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (72 очка).

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