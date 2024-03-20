«Локомотив» выразил соболезнования родным и близким Василия Уткина после его смерти

Московский «Локомотив» отреагировал на смерть спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина от тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Известного российского блогера не стало во вторник, 19 марта, в возрасте 53 лет.

«На 53-м году ушёл из жизни Василий Уткин, известный российский ведущий, спортивный журналист и комментатор. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича», — написано в официальном телеграм-канале «Локомотива».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Также у Уткина был свой медиафутбольный клуб «Эгриси».