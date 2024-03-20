Деян Радич считает, что вингер «Локомотива» Сергей Пиняев мог бы перейти в Европу

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал, кто из чемпионата России мог бы перейти в Европу в летнее трансферное окно.

«В «Локомотиве» есть Пиняев, он мне нравится. Но эта политическая ситуация мешает переходам. Даже в другие времена было тяжело. А сейчас должно быть большое желание игрока, клуба и возможность провести оплату. Тяжело.

Россияне, в принципе, находятся явно не на высоких местах в шорт-листах европейских клубов. А политическая обстановка всё усложняет», – приводит слова Радича «РБ Спорт».

Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 2,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Transfermartk оценивает полузащитника в € 8 млн.

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев сыграл 28 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.