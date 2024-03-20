Лещенко — об Уткине: Вася был талантливым человеком во всех смыслах

Народный артист России, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал известие о смерти журналиста и блогера Василия Уткина.

«Я очень уважительно относился к нему, но не был знаком. Уткин был выдающимся комментатором и настоящим профессионалом. Очень жалко, что такие люди уходят из жизни.

Вася был талантливым человеком во всех смыслах. Его творчество запомнилось мне разнообразным и разносторонним не только в спорте, но и он читал литературу, был независимым блогером. Ушёл талантливый человек!» — приводит слова Лещенко Metaratings.ru.

Вечером 19 марта стало известно об уходе из жизни в возрасте 52 лет футбольного телекомментатора Василия Уткина. Уткин завоевал популярность в середине 90-х в качестве комментатора на телеканале НТВ и позднее «НТВ-Плюс», журналиста и ведущего телепередачи «Футбольный клуб». С сентября 2010 года по август 2015 года занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс», с июня 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на авторском YouTube-канале.