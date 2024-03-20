Агент Гагнидзе: Лука не побежит из «Динамо» искать другие варианты, конкуренция не пугает

Ираклий Лилуашвили, агент полузащитника московского «Динамо» Луки Гагнидзе, прокомментировал текущую ситуацию для игрока в команде.

«Когда футболист не играет, это всегда проблематично. Но в «Динамо» серьёзная и справедливая конкуренция. Гагнидзе играет на позиции в центре поля, где есть Фомин, Чавес, Лаксальт — хорошие футболисты. Лука старается, хочет доказывать, делает всё, чтобы получить шанс и использовать его. Возможен ли трансфер в другой клуб? Ещё рано думать о лете. Сейчас надо доказывать свой уровень в «Динамо», Лука сконцентрирован на том, чтобы получить шанс. Конкуренция его не пугает, и он не побежит из команды искать другие варианты. Надо тренироваться и ждать возможности, ничего другого не сделать», — приводит слова Лилуашвили «РБ Спорт».

21-летний грузинский центральный полузащитник Лука Гагнидзе стал игроком московского «Динамо» в июле 2021 года, сезон-2021/2022 футболист провёл в арендах в екатеринбургском «Урале» и польском «Ракуве». В текущем сезоне на счету Гагнидзе 488 игровых минут в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах без результативных действий.