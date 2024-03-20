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«Человек, который первым был во всём». Леонид Слуцкий — о Василии Уткине

«Человек, который первым был во всём». Леонид Слуцкий — о Василии Уткине
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о смерти российского спортивного журналиста Василия Уткина. Известный комментатор ушёл из жизни вчера, 19 марта. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Человек, который изменил всё спортивное телевидение. Человек, который первым был во всём, даже первым человеком-СМИ! Очень грустно и тягостно на душе, о многом недоговорили… R.I.P.» — написал Слуцкий в социальной сети.

Василий Уткин завоевал популярность в середине 90-х в качестве комментатора на телеканале НТВ и позднее «НТВ-Плюс», журналиста и ведущего телепередачи «Футбольный клуб». В последние годы он занимался своим YouTube-каналом. Уткину было 52 года.

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