«Человек, который первым был во всём». Леонид Слуцкий — о Василии Уткине

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о смерти российского спортивного журналиста Василия Уткина. Известный комментатор ушёл из жизни вчера, 19 марта. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Человек, который изменил всё спортивное телевидение. Человек, который первым был во всём, даже первым человеком-СМИ! Очень грустно и тягостно на душе, о многом недоговорили… R.I.P.» — написал Слуцкий в социальной сети.

Василий Уткин завоевал популярность в середине 90-х в качестве комментатора на телеканале НТВ и позднее «НТВ-Плюс», журналиста и ведущего телепередачи «Футбольный клуб». В последние годы он занимался своим YouTube-каналом. Уткину было 52 года.