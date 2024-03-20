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Сборная Сербии вылетела в Москву на товарищеский матч с Россией

Сборная Сербии вылетела в Москву на товарищеский матч с Россией
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Национальная команда Сербии сегодня, 20 марта, вылетела в Москву, где завтра проведёт товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Футбольный союз Сербии в соцсетях

Фото: Футбольный союз Сербии в соцсетях

Фото: Футбольный союз Сербии в соцсетях

Фото: Футбольный союз Сербии в соцсетях

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

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