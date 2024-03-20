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Память Уткина почтили аплодисментами на жеребьёвке Медиалиги, где был его клуб «Эгриси»

Память Уткина почтили аплодисментами на жеребьёвке Медиалиги, где был его клуб «Эгриси»
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Память ушедшего из жизни спортивного журналиста Василия Уткина почтили на жеребьёвке пятого сезона Медиалиги, в котором примет участие и клуб Уткина — «Эгриси». Команде предлагали отменить жеребьёвку в связи с трагедией, однако ребята из клуба Василия всё-таки приняли решение, что мероприятие должно состояться.

«Мы потеряли большого человека во всех параметрах, которым он соответствовал. И решение команды „Эгриси“ — жеребьёвку всё-таки проводить. Поэтому всех попрошу занять свои места и на какой-то период времени дать тишину. Потому что именно так хочется проводить человека, который сделал очень много для футбола, для медиафутбола. Для многих людей, кто проходил комментаторские курсы Васи, сквозь команду „Эгриси“. Все получали огромное количество помощи каждый раз, когда к нему обращались. Этот человек заслуживает аплодисментов», — сказал президент Медиалиги Николай Осипов в начале жеребьёвки, после чего в зрительном зале раздались громкие аплодисменты.

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