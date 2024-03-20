Булыкин: Василий Уткин запомнился ярким и эрудированным человеком

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о спортивном журналисте и комментаторе Василии Уткине, ушедшем из жизни вчера, 19 марта. Уткину было 52 года. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Жалко. Василий был хорошим комментатором. Он запомнился своими острыми высказываниями. Василий участвовал во всех сферах жизни и везде популяризировал футбол. Запомнился ярким и эрудированным человеком. Мы с ним часто вели дискуссии, наши команды играли в ЛФЛ. Жалко, что люди уходят такими молодыми», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После ухода с работы на телевидении Уткин занимался своим YouTube-каналом и руководил любительской, а в дальнейшем и медиафутбольной, командой «Эгриси».