В «Ювентусе» не стали комментировать информацию об интересе к игроку «Локомотива» Митаю

В пресс-службе итальянского «Ювентуса» не стали комментировать информацию об интересе к защитнику «Локомотива» и сборной Албании Марио Митаю.
— Интересуется ли «Ювентус» игроком «Локомотива» Марио Митаем?
— Трансферные слухи не комментируем, — сообщили в пресс-службе «Ювентуса» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» просмотрят Митая в ближайшую пятницу, 22 марта, в товарищеском матче сборных Албании и Чили.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Марио Митай провёл 14 матчей. Также на счету защитника пять игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 20 матчей.