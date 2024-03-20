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В «Ювентусе» не стали комментировать информацию об интересе к игроку «Локомотива» Митаю

В пресс-службе итальянского «Ювентуса» не стали комментировать информацию об интересе к защитнику «Локомотива» и сборной Албании Марио Митаю.

— Интересуется ли «Ювентус» игроком «Локомотива» Марио Митаем?

— Трансферные слухи не комментируем, — сообщили в пресс-службе «Ювентуса» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» просмотрят Митая в ближайшую пятницу, 22 марта, в товарищеском матче сборных Албании и Чили.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Марио Митай провёл 14 матчей. Также на счету защитника пять игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 20 матчей.