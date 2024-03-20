Иван Сергеев: журналисты не должны задавать глупые вопросы после проигрышей

Нападающий сборной России и «Зенита» Иван Сергеев высказался об отношениях между футболистами и журналистами. По его мнению, обе стороны должно относиться друг к другу с пониманием. Он подчеркнул, что игроки сборной России всегда добродушно настроены к журналистам, ведь общение с ними — часть работы спортсмена.

«Интересный формат. Ребята ощутили себя на фоне журналистов, журналисты ощутили себя на фоне футболистов. Думаю, должен каждый с пониманием относиться, как мы, так и они к нам. После проигрыша, например, не задавать глупые вопросы, а с пониманием относиться к тому, что команда уступила. А так, всегда с добротой и с душой каждый из нас подходит к журналистам. Это тоже часть нашей работы», — сказал Сергеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, накануне в Новогорске состоялась открытая дискуссия игроков и тренеров сборной России с представителями СМИ и болельщиками.