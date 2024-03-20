Экс-игрок «Локомотива» Брайн Идову продолжит карьеру в Медиалиге

Бывший футболист «Локомотива» Брайн Идову продолжит свою карьеру в Медийной футбольной лиге. Игрок подписал контракт с медиаклубом «ФК 10», который примет участие в новом сезоне МФЛ (старт — 20 апреля).

Фото: Скриншот из видео пресс-службы ФК 10

«Официально: Брайн Идову — игрок ФК 10. И это наш оооочень большой медиафутбольный трансфер. Брайн, добро пожаловать!» — написала пресс-служба клуба в своих соцсетях.

Напомним, последним клубом 31-летнего Брайна Идову были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за московский «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и пермский «Амкар». Прошедшей зимой Идову вёл переговоры с красноярским «Енисеем», однако стороны не смогли договориться о деталях сотрудничества, поэтому Брайн остался свободным агентом.