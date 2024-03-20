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Куртуа успешно перенёс операцию на мениске

Куртуа успешно перенёс операцию на мениске
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа успешно перенёс операцию после разрыва внутреннего мениска в правом колене. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

«Наш игрок Тибо Куртуа сегодня перенёс успешную операцию по поводу разрыва внутреннего мениска правого колена под наблюдением медицинской службы «Реала». Куртуа начнёт процесс восстановления в ближайшие дни», — написано в заявлении «Реала».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее спортивный журналист Фабрицио Романо сообщил, что 31-летний Тибо Куртуа будет восстанавливаться после разрыва мениска на протяжении двух месяцев. Вратарь мадридского «Реала» получил травму на тренировке вчера, 19 марта.

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