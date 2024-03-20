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Кудряшов: Сербия и Парагвай — лучшие соперники для сборной за последние два года

Кудряшов: Сербия и Парагвай — лучшие соперники для сборной за последние два года
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Бывший защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов высказался о соперниках национальной команды в предстоящих мартовских товарищеских матчах.

«Сербия и Парагвай — лучшие соперники для сборной за последние два года. Сербов мы знаем лучше, но Парагвай, если оценивать команду по результатам отборов на чемпионаты мира, тоже хорошая команда. По матчам с такими соперниками можно сейчас определять уровень национальной команды. Ребятам очень повезло сыграть против одного из участников предстоящего Евро. Думаю, они сами в предвкушении матчей», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

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