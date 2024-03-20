Сын Ловчева поделился воспоминаниями о карьере отца

Бывший футболист Евгений Ловчев-младший рассказал о первых воспоминаниях от карьеры отца. Евгений Ловчев-старший выступал в московских «Спартаке» (становился чемпионом СССР в 1969 году) и «Динамо», а также в самарских «Крыльях Советов». В составе сборной СССР он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1972 года. Ловчев завершил карьеру игрока в 1980 году. Позднее работал тренером.

«Очень смутные воспоминания. Есть у меня такая чёткая картинка, что включён телевизор, мы стоим с сестрой у кресла и радуемся, что увидели там папу. Может, это плод моего воображения. Я не помню, что в раннем детстве мы обсуждали футбол. Но когда я начал заниматься им, то да, обсуждали», — приводит слова Ловчева-младшего «РБ Спорт».