Джанашия: у Грузии не будет лучше шанса попасть на Евро — должны побеждать Люксембург

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Люксембургом в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года. Встреча состоится завтра, 21 марта. Начало игры — в 20:00 мск.

«Мне кажется, раньше у Грузии даже не было такого шанса попасть на Евро. Мы должны побеждать Люксембург в любом случае, тем более с таким составом, как у нас. Мы давно этого ждём. Надеюсь, всё будет нормально и в финале стыковых матчей. Лучше шанса не будет.

Не знаю, по силам ли Грузии выступать на чемпионате Европы, но выйти должны. А потом уже посмотрим, как будет. Сборная Грузии всегда хорошо играет с хорошими командами», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.