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Джанашия: у Грузии не будет лучше шанса попасть на Евро — должны побеждать Люксембург

Джанашия: у Грузии не будет лучше шанса попасть на Евро — должны побеждать Люксембург
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Люксембургом в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года. Встреча состоится завтра, 21 марта. Начало игры — в 20:00 мск.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, раньше у Грузии даже не было такого шанса попасть на Евро. Мы должны побеждать Люксембург в любом случае, тем более с таким составом, как у нас. Мы давно этого ждём. Надеюсь, всё будет нормально и в финале стыковых матчей. Лучше шанса не будет.

Не знаю, по силам ли Грузии выступать на чемпионате Европы, но выйти должны. А потом уже посмотрим, как будет. Сборная Грузии всегда хорошо играет с хорошими командами», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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