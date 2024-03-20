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Спортдир «Баварии» Эберль: у нас не безграничные финансовые возможности

Спортдир «Баварии» Эберль: у нас не безграничные финансовые возможности
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о финансовых возможностях мюнхенского клуба. По словам функционера, «Бавария» не может покупать игроков за огромные деньги каждый год.

«Я не волнуюсь. Я знаю, что летом у нас будут деньги (на усиление состава. — Прим. «Чемпионата»). Но наши финансовые возможности не безграничны. Мы не можем и не хотим каждое лето совершать дорогостоящие трансферы. Как, например, в случае с Гарри Кейном. Нам нужно 14-15 топ-игроков. Есть также такие футболисты, как Алекс Павлович, который сейчас пробивается в топ-15. Так и выглядит мыслительный процесс планирования состава. Я знаю, что «Бавария» — чрезвычайно здоровый клуб с финансовой точки зрения. Но также я знаю, что существуют некие ограничения в тратах», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» после 26 туров Бундеслиги нынешнего сезона располагается на втором месте в таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 10 очков.

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