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Сборная России победила Сербию в товарищеском матче по футзалу среди слепых

Сборная России победила Сербию в товарищеском матче по футзалу среди слепых
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Сборная России одержала победу в товарищеском матче по футзалу с Сербией среди слепых в категории B1 со счётом 3:0. Игра состоялась в Академии спорта «Динамо» в Петровском парке (Москва).

Позже на этой же площадке прошёл матч, в котором встретились женские сборные России и Сербии. Сильнее оказались российские спортсменки и одержали победу со счётом 2:0.

Напомним, завтра, 21 марта, национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Сербии. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Незрячие футболисты смогут следить за матчем с помощью мобильного приложения.

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