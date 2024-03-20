Суд Барселоны освободил Дани Алвеса под залог в € 1 млн

Суд Барселоны освободил бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса под залог в € 1 млн. Об этом сообщила Marca.

Ранее Инес Гвардиола, адвокат Дани Алвеса, подала апелляцию на приговор суда Барселоны и потребовала освободить осуждённого до вынесения окончательного приговора.

Напомним, в январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.