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Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Квинси Промеса

Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Квинси Промеса
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«32-летний лидер «Спартака» уже навряд ли поможет красно-белым в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находиться под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая (ОАЭ), так как покинул место ДТП. До этого в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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