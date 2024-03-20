Угальде, Тюкавин и Артур — в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt на своём сайте представил рейтинг самых подорожавших игроков клубов Российской Премьер-Лиги. В топ-3 вошли нападающий «Спартака» Манфред Угальде, форвард «Динамо» Константин Тюкавин и вингер «Зенита» Артур Гимарайнс.
Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ выглядит следующим образом:
1. Манфред Угальде, «Спартак» — € 8 млн (стоимость подросла на 3 млн);
2. Константин Тюкавин, «Динамо» — € 12 млн (+ 2 млн).
3. Артур Гимарайнс, «Зенита» — € 12 млн (+ 2 млн).
4. Хорхе Карраскаль, «Динамо» — € 7 млн (+ 1 млн).
5. Кевин Кастаньо, «Краснодар» — € 5 млн (+ 1 млн).
6. Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА — € 5 млн (+ 1 млн).
7. Мохаммад Мохеби, «Ростов» — € 2,5 млн (+ 700 тысяч).
8. Максим Глушенков, «Локомотив» — € 7,5 млн (+ 500 тысяч).
9. Виктор Давила, ЦСКА — € 6 млн (+ 600 тысяч).
10. Кирилл Щетинин, «Ростов» — € 2,5 млн (+ 500 тысяч).