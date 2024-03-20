На матче Россия — Сербия будет акция памяти Василия Уткина и минута молчания

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, что перед товарищеским матчем сборных России и Сербии состоится акция памяти спортивного журналиста Василия Уткина. Вчера, 19 марта, Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

«На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь», — сказал Терёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч завтра, 21 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.