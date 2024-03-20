Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На матче Россия — Сербия будет акция памяти Василия Уткина и минута молчания

На матче Россия — Сербия будет акция памяти Василия Уткина и минута молчания
Аудио-версия:
Комментарии

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, что перед товарищеским матчем сборных России и Сербии состоится акция памяти спортивного журналиста Василия Уткина. Вчера, 19 марта, Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь», — сказал Терёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч завтра, 21 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Материалы по теме
Уткин сформировал футбольный язык. Через него мы воспринимаем игру
Уткин сформировал футбольный язык. Через него мы воспринимаем игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android