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Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

«Ничего не жду от этого матча с Сербией. Последние игры показали, что в товарищеских матчах наши футболисты не выкладываются на полную. Мотивации у игроков нет. В сборную вызывают 16-18 футболистов, а Карпин набрал 40 игроков. Они же из клубов вызываются. Кто не играл, кто не тренировался. Одноклубники готовятся, а они растренированные возвращаются», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».

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